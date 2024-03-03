رئيس «زراعة الشيوخ»: منظمة الفاو شعرت بوجود نهضة حقيقية في مصر

علّق النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، شو دونيو، والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن المنظمة العالمية شعرت بوجود نهضة حقيقية في مصر بالقطاع الزراعي.

زيارة «فاو» استهدفت معرفة ما يدور على ارض الواقع

وأوضح «الجبلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة «سي بي سي» أنّ زيارة «فاو» استهدفت معرفة ما يدور على أرض الواقع في مصر، مشيرًا إلى أن هناك نظرة إعجاب لما تقوم به الدولة المصرية حاليًا.

التوسع الأفقي في الزراعة

وأوضح أن التوسع الأفقي في الزراعة يصل إلى 4 ملايين فدان تقريبًا، مؤكدًا أهمية المراكز البحثية في مصر، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية لكافة المحاصيل.

اختتم بالإشارة إلى أن الإنتاج المحلي الذي يحدث الآن خاصة بعد الأزمة، زاد بشكل كبير في المحاصيل الاستراتيجية، وهذا ينعكس على انخفاض أسعار السلع.