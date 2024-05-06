خبير سياسي: التصعيد في رفح الفلسطينية يؤثر على مفاوضات الهدنة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ في العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الجميع كان يعلم منذ أشهر بقرار الاحتلال الإسرائيلي باقتحام رفح الفلسطينية، ولكن كان يؤجل ذلك بسبب التفكير في طريقة إخلاء الكتلة السكانية.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية استعدادًا لهجوم محتمل، وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «فرانس برس»، قالت إن عملية الإخلاء تشمل حوالي 100 ألف فلسطيني من رفح الفلسطينية، ولم يعلن جيش الاحتلال تحديد إطار زمني معين للإخلاء، وما يحدث الآن جزء من عملية محدودة النطاق.

تداعيات التصعيد في رفح الفلسطينية

وأوضح الرقب في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما يحدث الآن من إخلاء الكتلة السكانية في رفح الفلسطينية سيؤثر على سير مفاوضات الهدنة، التي تبذل القاهرة جهدًا كبيرًا لإنجاحها، وكان هناك تفاؤل كبير بوقف كامل لإطلاق النار وصفقة تبادل للمحتجزين، لكن بنيامين نتنياهو لا يريد للحرب أن تنتهي، وسيحاول بقدر الإمكان وضع معوقات لذلك.