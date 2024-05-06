«القاهرة الإخبارية» تعرض منشورا تحذيريا إسرائيلي لسكان رفح

استعرض بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح الفلسطينية محتويات ورقة يلقيها جيش الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس سكان غزة.

وأكّد جبر، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، في تغطية خاصة على قناة القاهرة الإخبارية أنّ الاحتلال حدد منطقة المواصي كمنطقة آمنة، وهي صغيرة نسبيا.

وأضاف أنَّ «الاحتلال ألقى خريطة بالمواصي، وهي منطقة آمنة صغيرة في قطاع غزة محددة من المنطقة الشمالية لمدينة دير البلح باتجاه المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس، ومساحتها لا يتجاوز عرضها 10 كيلومترات، بالإضافة إلى 4 كيلومترات في الطول، وبالتالي، فإنها لا تستطيع استيعاب أعداد النازحين الكبيرة».