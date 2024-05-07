صاحب جائزة «جنيف» يكشف أنواع ومجالات الذكاء الاصطناعي.. أهمها الطب

كشف المهندس محمود الكومي، المتخصص في علوم هندسة الذكاء الاصطناعي والحاصل على جائزة جنيف للاختراعات، استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) باعتبارها خطوة أولى لأي مستخدم، مؤكدًا أن الاستخدام في حد ذاته لا يؤهل المبتدئ لدرجة خبير في الذكاء الاصطناعي، لكن الخبرة الحقيقية تأتي من فهم وتطوير الأساسيات العلمية والتقنية التي تقوم بتشغيل المنصات.

مصطلح الذكاء الاصطناعي

وأوضح «الكومي» في تصريح لـ «الوطن» أنه منذ انتشار مصطلح الذكاء الاصطناعي مجتمعيًا، يُلاحظ خلط كبير بين تخصصاته التي تنقسم إلى ما يلي:

- Machine Learning (ML) وهو علم مسؤول عن جعل الآلات تتعلم من البيانات دون أن تكون مبرمجة مسبقًا، من خلال استخدام تقنيات مثل Deep Learning لتحليل البيانات الكبيرة.

- Natural Language Processing (NLP) وهو علم يجعل الكمبيوتر يفهم ويتعامل مع اللغة البشرية، ومن ضمن مهامه تحليل النصوص، التعرف على الكلام، والترجمة الآلية.

- علم Computer Vision وهو المسؤول عن تمكين الكمبيوتر من فهم الصور والفيديوهات من العالم الحقيقي، ويستخدم في مجالات مثل زي التعرف على الوجوه وتحليل الصور الطبية.

-علم Robotics وهو المسؤول عن دمج الـ AI مع الهندسة، لعمل روبوتات قادرة على عمل مهام معقدة مثل العمليات الجراحية.

-علم Speech Recognition وهو المعني بتحويل الكلام لنص، ويسمح للتطبيقات بالاستجابة لأوامر البشر الصوتية.

-علم Expert Systems ويستخدم الـ AI لمحاكاة قرارات بشرية في مجالات معينة مثل الطب والاستثمار.

-علمData Science وهو متخصص في دمج الإحصاء مع الـ AI لاستخلاص معلومات من البيانات.

-علم Cognitive Computing وهو علم يحاول يقلد التفكير البشري لحل مشاكل معقدة بطريقة طبيعية.

-علم Bioinformatics ويستخدم الـ AI لفهم العمليات البيولوجية مثل تسلسل الجينوم.

-علم Ethics in AI ويتعامل مع الموضوعات الأخلاقية في استخدام الـ AI.

-علم Health Informatics ويستخدم الـ AI لتحسين الرعاية الطبية وتحليل البيانات الصحية.

-علم Quantum Computing وهو علم يجمع بين الـ AI والحوسبة الكمومية لحل مشاكل معقدة بسرعة عالية.

تطبيقات الـ AI

وأكد المهندس محمود الكومي، أن العمق في فهم وتطبيق الـ AI أمر مهم في تطوير التقنيات الجديدة وحل المشكلات الكبيرة التي تواجهنا، والخبرة الحقيقية في الذكاء الاصطناعي تأتي من الفهم العميق والدراسة المتخصصة في كل فرع من فروعه، لافتًا إلى أن العمل في هذه المجالات يحتاج لتعليم مستمر، وتجربة عملية تساعدك على تطوير مهاراتك بشكل عملي ومبتكر.