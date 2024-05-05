هل يتفوق الذكاء الاصطناعي على الأطباء في تشخيص مشاكل العيون؟ (فيديو)

قال الدكتور إيهاب عثمان، أستاذ طب العيون بالقصر العيني، إن مجال العيون من أكثر المجالات المستفيدة من الذكاء الاصطناعي، خصوصافي مجال الطب عند بُعد، والذي تظهر فوائده الكثيرة في دولة مثل مصر، والتي تمتلك مساحة عمرانية كبيرة.

الذكاء الإصطناعي يتفوق على الأطباء في التشخيص

وأضاف أستاذ طب العيون بالقصر العيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أن الذكاء الإصطناعي بدقته وجودته يتفوق على الأطباء في التشخيص، ولكن لا تصل النسبة إلى 100%، شارحاً أن الخبرة المكتسبة للأطباء تتفوق على الذكاء الإصطناعي، لذا فإن العنصر البشري لن يختفي من هذه المهنة.

العنصر البشري يتدخل في مراحل تشخيصية وعلاجية

وشرح «عثمان»، أن العنصر البشري يتدخل في مراحل تشخيصية وأخرى علاجية، لكن الذكاء الاصطناعي يتدخل في التشخيص الإكلينيكي أو السريري للمريض، وهو ما يوفر جهدا ووقتا كبيرين خصوصا في مجال العيون، الذي يعتمد في التشخيص على الصور لكل أجزاء العين، لذا فإن الذكاء الاصطناعي مهم في مجال العيون لأهمية المعلومات الرقمية بالنسبة لهذا المجال.

وأوضح أستاذ طب العيون بالقصر العيني، أن الذكاء الإصطناعي يقلل نسبة الخطأ خصوصا في الجراحات الدقيقة، ولكن لا غنى عن الإنسان لكي يقوم بتشغيل الآلة، شارحا أن الطب عن بعد سيكون مهما جدا.