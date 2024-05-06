مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد انتظام العمل في معبر رفح بشكل طبيعي

رصد أيمن عماد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، الجهود المصرية في تسهيل عبور الفلسطينيين ومواصلة العمل بشكل كامل في معبر رفح، مؤكدًا أنّ المعبر يشهد عودة سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بعدما سلمت المصابين إلى هيئة الإسعاف المصرية لتقديم االرعاية الصحية لهم.

انتظام العمل في معبر رفح

وأضاف خلال رسالة على الهواء ببرنامج «تغطية خاصة»، المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّ المعبر يشهد أيضا حركة الحافلات التي تقل الفلسطينيين الذي يتوافدون يوميًا على المنفذ، وكذلك أصحاب الإقامات، لتسهيل إجراءات عبورهم إلى الأراضي المصرية، بجانب اصطفاف عدد من العاملين بالمنفذ لنقل حقائب المسافرين.

استقبال الجرحى والمصابين

وتابع: «يأتي هذا بالتزامن مع الجهود المصرية الحثيثة لتسهيل الإجراءات داخل منفذ رفح، سواء باستقبال الجرحى والمصابين أو غيرهم من المسافرين الذين يتوافدون على المعبر لتسهيل عبورهم إلى الأراضي المصرية».