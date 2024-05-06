المرصد العربي لحقوق الإنسان يحذر من عملية اجتياح رفح الفلسطينية

حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان، من محاولات كيان الاحتلال لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وإطلاقه دعوات لإخلاء المدينة من السكان، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل عدوانا صارخا على القانون الإنساني الدولي، ودعوة لبدء حرب شاملة وجريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية، وإبادة جماعية تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

اجتياح رفح الفلسطينية

حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان، من خطورة هذا الاجتياح، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالتدخل لوقف هذه المجازر الوحشية، مؤكدا أن الصمت المخزي حيال هذه الجرائم، أصبح جريمة أخرى يرتكبها المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

الاحتلال الإسرائيلي

طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية بمحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي وقيادته على هذه الجرائم، مؤكدا أن الوقت حان للتحرك بشكل فوري، فحياة مليون ونصف مليون فلسطيني، أصبحت في يد محتل غاصب أصابه الجنون، يستخدم آلة الحرب ضد شعب أعزل، وأطفال ونساء وضد منظمات الإغاثة الإنسانية.

وثمن المرصد العربي لحقوق الإنسان، كل الجهود العربية المبذولة لوقف هذه المجازر، والعودة لطاولة المفاوضات والاتفاق على هدنة إنسانية، تسمح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الذي أصبح يعاني من مجاعة دون أن يتحرك ساكنا للمجتمع الدولي.