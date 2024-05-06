«المستقلين الجدد»: موافقة حماس على وقف إطلاق النار تتويج للجهود المصرية

أكد حزب المستقلين الجدد أن موافقة حماس على وقف إطلاق النار وإبلاغ الجانب المصري بذلك، هو تتويجا لجهد الدولة المصرية منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، في بيان له، إن موافقة حماس أمر إيجابي في ظل تسارع الأحداث على الأرض، وما يحدث من مجازر يومية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وقف إطلاق النار

وأضاف «عناني»، أن موافقة حماس وضعت الكرة في ملعب نتنياهو، وقطعت الطريق على ما ادعاه مجلس الحرب الإسرائيلي برفض حماس مبادئ اتفاق الهدنة.

اجتياح رفح الفلسطينية

وأكد الحزب أن هذه الموافقة جاءت في توقيت هام وسط التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح الفلسطينية، وما سيحمله من عواقب إنسانية كارثية، وهو الأمر الذي يجب استغلاله بفضح التعنت الإسرائيلي والإصرار على المواصلة لأغراض انتخابية حال عدم الوصول لاتفاق.