جيهان مديح: موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة تتويج لجهود مصر

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن موافقة حركة حماس على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، هو تتويج لجهود مصر المضنية لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة، والحصول على حقوقه التاريخية المشروعة.

وقف إطلاق النار

وثمنت، في بيان لها، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات المفاوضات الجارية بين جميع الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدة أن مواقف الرئيس السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين سيخلدها التاريخ بحروف من نور.

وحذرت من مغبة اقتحام مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال الصهيوني يستهدف إبادة جماعية للفلسطينيين وهو ما ينذر بكوارث إنسانية خطيرة ويدفع بالمنطقة إلى توسع الصراع ويأخذ بأمنها واستقرارها إلى حافة الهاوية.

اجتياح رفح الفلسطينية

وأكدت رئيس مصر أكتوبر، أن اجتياح رفح الفلسطينية يمثل تهديدا لحياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، مطالبة بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة، مشددة على ضرورة أن تعمل كل فئاته على ممارسة أشد أنواع الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن هذا العدوان الخطير والاستجابة للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق هدنة في غزة تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.

وشددت على أن كل المصريين ثقة في الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية على حماية حدودها وأمنها القومي، مثمنة في ذلك موقف مصر الداعم والثابت للقضية برفض تهجير الفلسطينيين، وسعي القاهرة منذ بداية العدوان على غزة إلى إنفاذ المساعدات وتكثيف المفاوضات بين كل الأطراف للوصول إلى هدنة تمهد لوقف دائم لإطلاق النار.