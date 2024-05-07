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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:07 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يشتهر مواليد برج العذراء بالانفعالية الشديدة، يشعرون بالغضب والرضا بسرعة، ومن عيوبهم التسرع في ردود الأفعال والنقد اللاذع، لكنهم يتمتعون بالحكمة والعقل والذكاء وسرعة البديهة الشجاعة الكافية ليدافعوا عن آرائهم وأحلامهم.

ومن مشاهير برج العذراء القيصر كاظم الساهر، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7-5-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء على الصعيد المهني أن تركز في عملك ورتب أفكارك حتى تحقق المزيد من الإنجازات التي تحلم بها، وتخطى أي صعوبات تواجهها اليوم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي قد تواجه اليوم حالة من التقلبات العاطفية مما يجعلك تشعر بسوء التفاهم بينك وبين شريك حياتك، فحاول أن تصلح علاقتك به حتى تستقر علاقتكما.

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بقلم صفية النجار