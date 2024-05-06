تفاصيل مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو.. استمرت نصف ساعة

خلال الساعات القليلة الماضية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن مناقشة القرار الذي اتخذته قوات الاحتلال بشن هجوم عسكري في مدينة رفح الفلسطينية.

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

خلال المكالمة الهاتفية التي استمرت حوالي نصف ساعة، أوضح بايدن لـ نتنياهو، الجهود المبذولة لتأمين صفقة تبادل المحتجزين، بما في ذلك المحادثات التي تجرى في العاصمة القطرية الدوحة، وفقا لما ذكره موقع «nbc news».

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن نتنياهو وافق على ضمان فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها المدنيون في قطاع غزة.

وأضاف البيان، أن بايدن ونتنياهو ناقشا خلال المكالمة الهاتفية ذكرى المحرقة، وأكد الأول الالتزام المشترك لإسرائيل والولايات المتحدة بتذكر 6 ملايين يهودي تم استهدافهم وقتلهم بشكل منهجي في المحرقة.

بايدن يحذر الاحتلال من الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية

وقبل بدء المكالمة بين الطرفين، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن المكالمة ستتطرق إلى العمل العسكري المحتمل في رفح الفلسطينية، وفقا له: «لا يمكننا الحديث عن عمليات الجيش الإسرائيلي، وما زلنا نعتقد أن صفقة الرهائن هي أفضل وسيلة للحفاظ على حياتهم».

وفي وقت سابق، حذر بايدن وإدارته، من شن هجوم عسكري على رفح الفلسطينية الأسبوع الماضي، إذ أوقف البيت الأبيض شحنة كبيرة من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وفقا لما نشرته شبكة «nbc news».