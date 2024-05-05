أسامة كمال: بايدن وترامب خياران كلاهما مُر

حلل الإعلامي أسامة كمال، إجابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حوار مع «التايم» الأمريكية، قائلًا إن هناك تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لابد أن تقف الحرب في غزة، وأنه لو كان رئيسًا لأمريكا لما استطاعت حماس الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، موضحًا أن إيران تورد أسلحة لحماس وأنه في فتره حكمه لم يكن هناك إرهاب وأمريكا كانت آمنة.

تصريحات جدلية لترامب

وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي» أن: «ترامب وبايدن يتنافسان في الانتخابات الأمريكية، وهما خيارين كلاهما مُر».

ولفت إلى أن هناك تصريحات لترامب، بأن العلاقات العامة في إسرائيل لابد أن تتغير لأنها تنقل الدمار في قطاع غزة، وتنشر صورا للمباني المقصوفة في القطاع، وهو تصرف غير صحيح، مشددًا على أن هذا التصريح، يؤكد أن ترامب معترف بإجرام إسرائيل ولكن يحاول أن يخفيه، قائلًا: «يحاول أن يخفي الصورة الحقيقة عن العالم».

وأشار إلى أن ترامب معترف بأن نتنياهو عليه خلافات في إسرائيل من الداخل الإسرائيلي والرأي العام العالمي، وكان له تجربة سيئة معه، موضحًا أن ترامب أكد بأن حل الدولتين صعب ولن ينجح في الوقت الحالي ويؤكد أنه مخلص لإسرائيل من أي رئيس أمريكي أخر ويعمل على حماية إسرائيل.