كاتبة صحفية: مصر بذلت جهودا كبيرة لإنهاء الحرب في غزة

كاتبة صحفية: مصر تمارس ضغوطا كبيرة على كل الأطراف لإنهاء الحرب في غزة

قالت الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني، إن مصر بذلت جهودا كبيرة لإنهاء حالة الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل، مشيرة إلى زيارة وفد من حماس للقاهرة على مدار الأيام الماضية، مؤكدة أنه جرى إحراز تقدم كبير للغاية في المفاوضات، وكانت الأجواء إيجابية؛ إذ جرى التوافق على نقاط الاختلاف بين مختلف الأطراف.

خطوات إيجابية نحو المفترح المصري

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، عبر فضائية «dmc»، أن إعلان حركة حماس أمس بشكل رسمي، قبولها بالمقترح المصري، فضلا عن إبلاغ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، الأمر بصورة مباشرة للقيادة السياسية المصرية، يعد خطوة إيجابية واستراتيجية للغاية.

إسرائيل وضُعت في موقف صعب

وأوضحت سارة الشلقاني، أن إسرائيل وضُعت في موقف صعب؛ إذ إنها كانت أمام خيارين، الأول يتمثل في هل هي تريد التهدئة بالفعل وعودة المحتجزين من قطاع غزة؟، والآخر يتمثل في كونها تريد استمرار الصراع في المنطقة، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول التأخير في ردها على المقترح المصري، لكن مصر تبذل جهودا قوية للغاية واتصالات موسعة، إلى جانت ممارسة ضغوطا كبيرة على كل الأطراف من أجل إنهاء الصراع.