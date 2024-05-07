ماجد منير: قبول حماس لمقترح وقف إطلاق النار قلب الطاولة على إسرائيل

قال الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير جريدة «الأهرام»، إن الموقف الأمريكي متردد وغير واضح تجاه عدوان إسرائيل على غزة، موضحا أن الجهود المصرية لم تتوقف للوصول إلى وقف إطلاق النار.

حماس صححت الموقف في ظل الجهود المصرية

وتابع «منير» خلال للقائه برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن حماس صححت الموقف في ظل الجهود المصرية، ووافقت على المقترح، بعدما ادعت إسرائيل أنها العائق في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، لتقلب بموافقتها الطاولة وتصبح الكرة في ملعب إسرائيل.

إسرائيل مستمرة نحوه اتجاه الحرب

وأوضح أن إسرائيل مستمرة نحوه اتجاه الحرب من أجل الحصول على انتصار وهمي، ويعود للداخل الإسرائيلي بأي انتصار في ظل الاعتراضات والضغط الكبير الذي يواجهه بالداخل.

ونوه إلى أن نتنياهو يمارس عليه نوع من الضغط من الداخل الإسرائيلي، ويوجد احتجاجات مستمرة من أهالي الرهائن.

وأشار إلى أن الحديث عن مقترح لوقف إطلاق النار وموافقة حماس عليه، أدى إلى وجود فرحة كبيرة للفلسطينيين فهم يبحثون عن أي شيء يدخل البهجة على أنفسهم.