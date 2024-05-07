برلماني: يجب محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكه لحقوق الإنسان في فلسطين

قال زكي عباس عضو مجلس النواب إنَّ مصر لم ولن تتخل عن دعم القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني ودعم حقه في الحرية والكرامة.

وأدان «عباس»، في بيان له اليوم عمليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، واصفًا ذلك بخرق فاضح للقرارات الدولية التي تدين الاحتلال وتطالب بانسحابه، مشددًا على أنَّها ستتسبب في قتل آلاف المدنيين، كما ستتعرض الكميات القليلة من المساعدات الإنسانية الحالية لخطر التوقف التام.

يجب محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكه لحقوق الإنسان في فلسطين

وأشار إلى أنَّ هذه الأفعال العدوانية تسببت في تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة وزيادة معاناة السكان المحليين، مطالبًا بضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكه لحقوق الإنسان واختراق القوانين والتشريعات الدولية، وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني.

مطالب بتدخل المجتمع الدولي ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وطالب بضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل ضد هذه الانتهاكات، والتدخل العاجل لوقفها وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، بجانب اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، لافتًا إلى أنَّ العالم يدرك أن رفح تعتبر الأشد اكتظاظًا بالسكان في غزة التي يلجأ إليها 1.5 مليون مواطن كملاذ أخير لهم ومنهم ما يزيد على نصف مليون من الأطفال.