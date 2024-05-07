عضو التحالف الوطني: معبر رفح لم يغلق ثانية واحدة أمام المساعدات الإنسانية
كتب:
منار مجدي
10:10 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
قال محمد فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إنَّه منذ يوم 10 أكتوبر يتواجد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ممثلاً في جميع مؤسساته أمام معبر رفح بآلاف الأطنان من مواد غذائية ومستلزمات طبية والأغطية والأدوات المعيشية، والتي تمثل ملحمة للمجتمع المدني حتى هذه اللحظة، مؤكّدًا أنَّ معبر رفح لم يغلق ثانية واحدة.
معبر رفح منذ بداية العدوان لم يغلق ثانية واحدة
وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ معبر رفح مفتوح أمام جميع المساعدات سواء من داخل وخارج مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي، موضحًا أنَّ التحالف الوطني والأحزاب وجميع المؤسسات داخل مصر استطاعت أن تضخ المساعدات في قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
التحالف الوطني لم ينقطع يوم واحد عن تجهيز المساعدات الإنسانية
وتابع أنَّ أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة هي مساعدات مصرية، مؤكّدًا أنَّ التحالف الوطني لم ينقطع يومًا واحدًا عن تجهيز المساعدات سواء كانت مستلزمات طبية أو مواد غذائية أو مياه أو ملابس.