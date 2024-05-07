حملات مكثفة من «الإسكان» لإزالة الإعلانات المخالفة في المدن الجديدة

شنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حملات مكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة على الطرق في المدن الجديدة، خاصة الإعلانات المضيئة، وذلك للحفاظ على النسق الحضاري والمنظر الجمالي لمدن الجيل الرابع التي تبنيها الوزارة.

قانون يحدد الضوابط

وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء بقانون رقم 208 المنشور بالعدد 1 مكرر لسنة 2020 بالجريدة الرسمية، ضوابط نشر الإعلانات المضيئة على الطرق بالمدن الجديدة، وشروط الحصول على ترخيص بالإعلان ومدته وخطوات التقدم بالحصول عليه، سواء ورقيًا أو الكترونيًا.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير الضوابط المحددة وكيفية التقدم للحصول على ترخيص والخطوات المتبعة، وفقًا لقرار رئيس الوزراء بقانون رقم 208 لسنة 2020، وجاءت كالتالي:

البيانات المطلوبة عند ترخيص إعلان

- اسم المعلن، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ورقم هاتفه المحمول، ووسيلة إخطاره «عنوان المراسلات أو البريد الإلكتروني أو رقم الفاكس أو أية وسيلة إخطار أخرى».

- نوع ومساحة وموقع الإعلان بالتفصيل.

- مدة الترخيص وتاريخ بدايته ونهايته.

- المستندات المقدمة رفق الطلب.

- مقدار الرسوم وتاريخ ورقم إيصال السداد مقدار مقابل الاستغلال إن وجد.

تقديم الطلب والمستندات المطلوبة

يقدم المعلن أو من يمثله قانونا طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافنة ورقيا أو إلكترونيا، بحسب الأحوال ، على النموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة، مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابي إنشائي.

- نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضينا، وموضحا به عوامل الأمان، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص.

- سند استغلال موقع الإعلان، على أن يكون ساريا طوال مدة الترخيص.

- الموافقات والمستندات والرسومات التي تحددها الجهة المختصة، وفقا للقرارات التي يصدرها الجهاز.

- ما يفيد سداد الرسوم التي يحددها رئيس الجهة المختصة، وفقا للضوابط التي يضعها الجهاز.

- يجوز للجهة المختصة، في حالة الإعلانات المضيئة، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة.

ونص القانون على أن تبت الجهة المختصة، في شأن الاعلان خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حالة مُضي المدة المحددة دون البت في شأن الإعلان فإنه يعتبر موافقة ضمنية، بشرط استيفاء المستندات الواردة في المادة 2 من القانون.