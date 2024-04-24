المستندات المطلوبة للتقديم على منازل وأراضي سيناء الجديدة

حددت الهيئة العامة للاستثمار، المستندات المطلوبة للتقديم على المنازل السكنية والأراضي الزراعية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، للراغبين في امتلاك منزل و5 أفدنة زراعية، في الطرح الجديد للتجمعات السكنية والزراعية في 10 تجمعات، أعلنتها الهيئة اليوم، تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد تحرير سيناء 2024.

المستندات المطلوبة للتقديم

ترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، المستندات المطلوبة للتقديم على طرح هيئة الاستثمار الأخير بسيناء، وفقا لما جاء بكراسة الشروط، وجاءت كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي للوجهين سارية.

- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد.

- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد للزوجة والأبناء.

- بطاقة الرقم اتلقومي للأبوين أو مستخرج من شهادة الميلاد أو الوفاة أو قيد عائلي أو شهادة ساقط قيد الأبوين.

- ملئ وتوقيع استمارة الحجز وإعادة رفعها على الموقع.

- إفادة بأن المتقدم لا يحمل جنسة دولة أخرى، ومن ابوين مصريين لم يمضي على إستخراجها سنة ميلادية.

- صورة حيازة أو شهادة خبرة أو مؤهل زراعي بالنسبة للعاملين بالزراعة أو خريجي التعليم الزراعي.

وطرحت الهيئة العامة للاستثمار، المرحلة الثانية للتجمعات التنموية في سيناء، تزامنًا مع احتفالات عيد تحرير سيناء 2024، ويشمل الطرح منازل كاملة التشطيب وقطع أراضي زراعية، إذ يتسلم كل مستفيد من الطرح منزل على مساحة 200 مترًا مربعًا و5 أفدنة زراعية، بإجمالي 1148 فرصة للمستفيدين من الطرح في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأوضحت أن الطرح الجديد يضم 10 تجمعات «سكنية زراعية» في المناطق الصحراوية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوطين المواطنين المصريين في مختلف محافظات سيناء، لافتة أن ذلك في ضوء تعظيم المردود الاقتصادي والزراعي، وتوفير فرص العمل لمواجهة الزيادة السكانية واستغلال المساحات الشاسعة بسيناء، لتوطين أبناء المحافظات الأخرى وتوفير الحياة الكريمة لهم.