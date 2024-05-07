مراسل «إكسترا نيوز» يرصد مستجدات الأوضاع في معبر رفح: «شريان الحياة توقف تماما»

أكد كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنّه جرى شن غارتين جويتين إسرائيليتين في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لافتا إلى أنّهما كانتا منذ دقائق، مشيرا إلى توقف حركة دخول المساعدات وانتقال المسافرين في المعبر، بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

توقف معبر رفح تماما

وأضاف «رجب» خلال رسالة على الهواء، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المعبر من الجانب المصري يفتح أبوابه، إضافة إلى وجود تمركز لسيارات الإسعاف في الداخل والخارج، مؤكدا أن «شريان الحياة أمام الفلسطينيين توقف تماما بعد السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، والعملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي».

الأوضاع في رفح الفلسطينية

وتابع: «قال جيش الاحتلال في بيان له، إن القوات الخاصة نفذت هذه العملية في وقت مبكر من اليوم، واستطاعت السيطرة على مرافق المعبر كافة من الجانب الفلسطيني، وهناك تحذيرات أممية من هذه العملية؛ لأن هذا يعني كارثة إنسانية ونزوح آخر، إضافة إلى توقف دخول المساعدات، الذي يعني توقف الحياة بشكل تام».