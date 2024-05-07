«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أكدت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، على أنّ هناك العديد من بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تؤكد بدء العملية العسكرية شرق رفح الفلسطينية، وسيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

مستجدات الأوضاع في رفح الفلسطينية

وأضافت خلال رسالة على الهواء عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنّ قوات الاحتلال قاموا بتوثيق عمليه اجتياح رفح الفلسطينية عبر مجموعة من الفيديوهات التي تُوضح وجود دبابات وآليات عسكرية، مشيرة أنّ قوات الاحتلال كانت قد انتشرت في محور صلاح الدين «فلاديلفيا» وتعمل على تنشيط المكان.

اقتحام قوات الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية

وأوضحت: «بيان الاحتلال أيضا تحدث عن القوات العاملة هناك، ويقول إن هناك قوة تابعة للفرقة 162 قامت بتنفيذ مهام برية، وهناك لواء تابع للفرقة 215 وهي الفرقة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التي نفذت غارات في رفح الفلسطينية، كما يزعم الاحتلال أنه قد قضى على 20 مُقاوما فلسطينيا في معبر رفح من الجانب الإسرائيلي، وسط استمرار التحذيرات للنازحين في المنطقة والتي وصل عددهم لـ100 ألف نازح».