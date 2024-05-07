«القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

قال رمضان المطعني، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن معبر رفح من الجانب الفلسطيني يشهد الآن الكثير من الغارات الجوية الإسرائيلية، بالقرب من المخازن الخاصة بالأغذية والملابس.

وأضاف «المطعني»، خلال رسالة على الهواء، أن هذا القصف استهدف المخازن اللوجستية في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه كان هناك غارتين جويتين إسرائيليتين بالقرب من هذه المخازن.

الاحتلال الإسرائيلي اقتحم معبر رفح فجر اليوم

وأوضح المراسل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت معبر رفح فجر هذا اليوم، وقطعت الامدادت كافة على الجانب الفلسطيني، مؤكدا أن هناك تدعيات كثيرة تحدثت عنها معظم المؤسسات المدانية والأممية التي نددت بهذا الاقتحام، وتداعياته على مستوى الكارثة الإنسانية التي سوف يخلفها هذا الاقتحام.