«المصري للفكر»: نتنياهو يحاول إرضاء اليمين المتطرف باقتحام رفح الفلسطينية

قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنّ التصعيد الذي بدأته إسرائيل أمس، في شرق مدينة رفح الفلسطينية، يمكن وصفه بأنه «تصعيد تفاوضي، يهدف إلى تحسين شروط التفاوض على الاتفاق الذي تقود مصر وساطته بوقف إطلاق النار».

اقتحام شرق مدينة رفح الفلسطينية

وأضاف «عبد الرازق» خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية دانا مدحت، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول موازنة الموقف في الداخل الإسرائيلي، فمن ناحية يُريد كسب ود الطرف اليميني المتطرف في حكومته، وتحديدا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية سموتريش، باجتياح رفح الفلسطينية، موضحا: «هما الطرفان الأساسيان الداعيان إلى اجتياح رفح الفلسطينية استكمالا لأهداف الحرب سواء تحرير المحتجزين أو القضاء على حماس».

شن غارات شرق رفح الفلسطينية يعتبر عملية محدودة

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن «شن غارات على شرق مدينة رفح الفلسطينية أمس، يعتبر عملية محدودة، وفي الوقت نفسه أعلن مجلس الحرب أمس إرسال وفد إسرائيل لاستكمال المباحثات في القاهرة مع مصر، وبذلك يخاطب ود الطرف الآخر في الداخل الإسرائيلي».