«المؤتمر»: سيطرة إسرائيل على رفح الفلسطينية تهدد حياة 1.5 مليون فلسطيني

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، يمثل تهديدا لحياة أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني.

اجتياح رفح الفلسطينية

وطالب جبر في بيان له، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجامعة العربية والمنظمات الحقوقية الدولية، بممارسة دورها المنوط بالضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل بجميع وسائل الضغط لوقف الكوارث التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني من قتل ودمار وتخريب وإبادة واعتداءات على الحقوق المشروعة، ووقف محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أنّ مصر لم ولن تتراجع عن موقفها إزاء القضية الفلسطينية والرافض لفرض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن موافقة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النار وعقد هدنة وتبادل الأسرى، ترجمة حقيقية للجهود المصرية بالتعاون مع شركائها تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المقترح المصري يضمن الحفاظ على الأرواح التي تزهق وحلحلة القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.