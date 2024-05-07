«عدسة» و«خط أخضر» مشروعي تخرج لـ«إعلام القاهرة» لمناقشة القضايا المجتمعية

أطلق طلاب الفرقة الرابعة بقسم صحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة مشروعين متميزين هما في إطار سعيهم لبناء جيل واعٍ وبيئة خضراء، وهما مجلة عدسة والتي تناقش بجرأة أهم القضايا المجتمعية التي تشغل الرأي العام، من خلال 3 أعداد مطبوعة، ومدونة خط أخضر التي تسلط الضوء على أبرز المشكلات والحلول في مختلف محاور قضايا البيئة.

مجلة عدسة

تحت شعار كتفي في كتفك، تناولت مجلة عدسة في مشروعات التخرج القضية الفلسطينية، مسلطة الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب المحتوى المقدم للأطفال، وأضرار التعاطي في حفلات الزفاف وكيفية صناعة وبيع بعض المواد المخدرة الجديدة وتأثيرها، بالإضافة إلى معايشات في بعض المصحات النفسية لعلاج الإدمان.

مدونة خط أخضر

فيما تناول مدونة خط أخضر أبرز القضايا والمشكلات البيئية التي تواجه مصر، كدولة زراعية في المقام الأول، وتأثيرها على ثرواتها الحيوانية، وتُسلط الضوء على مستجدات التنمية المستدامة في مصر، بما في ذلك مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول نحو الطاقة الخضراء، وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة، وتعزيز إعادة التدوير، وتناقش تأثير الحروب على البيئة وصحة الإنسان.

وضمت هيئة تحرير عدسة 16 طالبة وطالبا، تحت إشراف الدكتورة أمنية يحيى، المدرس المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والطلاب هم: سارة مباشر، زهرة إسماعيل، نادية حمادة، نورهان عصام، نرمين عصام، روان ياسر، روان محمد، حبيبة أحمد، نوران اليمني، منة الله صبحي، إيمان إبراهيم، هاجر محمد، سلمى أحمد، أميمة كمال، نهى محمد، بيتر هاني.