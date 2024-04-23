«الوزراء»: مشروع إعادة التدوير يستهدف تحسين سبل العيش لنحو ألف عامل محلي

سلط مركز معلومات مجلس الوزرء الضوء على الجهود الحثيثة لتعزيز إعادة التدوير وتمكين مجتمعات تجميع النفايات في مصر، كما ركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» على المقال المنشور بموقع شركة «باكدينج يوروب» (Packaging Europe)، بعنوان «إس آي جي تتعاون مع بلاستيك بنك والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مشروع لتعزيز إعادة التدوير وتمكين مجتمعات التجميع في مصر».

تحسين سبل العيش لنحو ألف عامل محلي

وأوضح تقرير معلومات الوزراء، أن شركة «إس آي جي (SIG) العالمية مع مؤسسة «بلاستيك بنك Plastic Bank» و«الوكالة الألمانية للتعاون الدولي» لإطلاق مشروع يهدف إلى تغيير مشهد إعادة التدوير في مصر، مع زيادة الأمن للعاملين بجمع النفايات، وتولد مصر أكثر من 95 مليون طن من النفايات سنويًا، ويتم حاليًا جمع 60% فقط من هذه النفايات، بينما تجرى إعادة تدوير أقل من 20% منها أو التخلص منها بشكل سليم.

جمع 700 طن متري من علب المشروبات

وتهدف الشراكة بين «إس آي جي» و«الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر» ومؤسسة «بلاستيك بنك» إلى معالجة هذه المشكلة من خلال مبادرة مدتها ثلاث سنوات، وتستهدف الأطراف من خلالها جمع 700 طن متري من علب المشروبات، وتحسين سبل العيش لنحو ألف عامل محلي في جمع النفايات عبر تقنية البلوك تشين.

يوفر تطبيق (بلاستيك بنك Plastic Bank)، الذي تدعمه منصة البلوك تشين تتبعًا وشفافية في جمع النفايات، ما يمكن جامعي المخلفات من تحويل كل قطعة من المواد المهملة إلى مصدر دخل، وسيتمكن جامعو النفايات من تسجيل كل منتج تم جمعه عبر التطبيق لكسب الحوافز المودعة مباشرة في محافظهم الرقمية والوصول إلى المزايا الاجتماعية بما في ذلك التأمين الصحي والوظيفي، والاتصال الرقمي، وقسائم البقالة، وسيخضعون بعد ذلك للتدريب، ويحصلون على معدات السلامة الشخصية من أجل صحتهم وسلامتهم في العمل.

تبسيط وتتبع عملية جمع النفايات وإعادة تدويرها

ومن خلال تبسيط وتتبع عملية جمع النفايات وإعادة تدويرها بما في ذلك علب المشروبات المستعملة فإن هذا المشروع له أيضًا هدف أوسع يتمثل في إرساء الأساس لنموذج «مسؤولية المنتج الموسع» (EPR) في مصر، بالتوافق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات في مصر بغرض دمج إعادة التدوير في الإطار التشريعي، وتأكيد الدور المهم لمصنعي التعبئة والتغليف في الإشراف البيئي.