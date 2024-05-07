تحذير من إعصار ضخم يهدد اليمن خلال أيام.. هل يصل إلى مصر؟

منذ بداية عام 2024، ولم يهدأ غضب الطبيعة، ليعلن عن سلسلة من الكوارث الطبيعية غير المسبوقة، فما إن خمدت فيضانات الخليج والأعاصير، حتى هبت عواصف جديدة حاملة معها نذر كوارث متتالية في اليمن خلال أيام قليلة وسط تحذيرات عاجلة قبل استقبالها، الأمر الذي أثار القلق حول إمكانية مرورها نحو مصر.. فهل يحدث ذلك؟

قلق حول وصول إعصار اليمن إلى مصر.. هل يحدث؟

الإجابة على تساؤل هل تصل عواصف وأعاصير اليمن إلى مصر؟، رد عليه محمود الميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في حديثه لـ«الوطن»، بعد التحذيرات الكبيرة من أعصاير ستضرب اليمن خلال الأيام المقبلة.

يقول الميقاتي إنّ موقع مصر الجغرافي يلعب دورًا هامًا في حمايتها من تأثيرات المنخفضات الجوية القادمة من الخليج ودول الجوار، إذ تحجب جبال الحجاز تدفق هذه المنخفضات باتجاه مصر، نافيًا ما تردد بشأن تأثر مصر بهذه العواصف والأعاصير المنتشرة في بعض الدول والتي ستزور اليمن في الفترة المقبلة.

تحذير من إعصار ضخم يقترب من اليمن في هذا الموعد

اليمن باتت على موعد مع رياح عاتية وعواصف ستنقلب إلى أعاصير، وخاصة في مدينة عدن، وهو ما حذرت منه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، بالتأكيد على أن هناك إعصار مدمر سيضرب خليج عدن وبحر العرب خلال الشهر الجاري، وذلك وفقًا لتقرير أممي نشرته صحيفة «صوت المقاومة»، التي وصفت الإعصار بالمهيب.

التحذير العاجل الذي أصدرته منظمة «فاو»، جاء في نشرة الإنذار المبكر الصادرة عن المنظمة، بأن موسم الصيف الحالي يهدد بفيضانات طويلة الأمد في اليمن، خاصة خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ضمن التحذيرات ضرورة تشديد الرقابة والمراقبة في المناطق المعرضة لخطر الإعصار، مع التركيز على الإنذارات المبكرة المتكررة والفعالة وتدابير الاستعداد الاستباقية لتقليل مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية.