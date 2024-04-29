رفع حالة «الإنذار الأحمر».. إعصار قمعي يضرب أبها وتعليق الدراسة في السعودية

تمر المملكة العربية السعودية بحالة من اضطراب الطقس منذ أمس الأحد على عدد من المناطق، ولكن شهدت مدينة أبها ظاهرة جوية نادرة وهي إعصار قمعي متوسط السرعة، ضرب المدخل الشمالي للمدينة، وتستمر الظاهرة اليوم الاثنين.

إعصار قمعي بمدينة أبها في السعودية

وشارك عدد من رواد السوشيال ميديا وبالأخص منصة أكس «تويتر سابقًا» مقاطع فيديو توضح الإعصار القمعي الذي ضرب مدينة أبها في السعودية، والذي تسبب في اضطراب حالة الطقس في عدد من المناطق، وفق ما نشرت صحيفة سبق السعودية.

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني عبر صفحته الرسمية على منصة أكس «تويتر سابقًا»، إن ما رصده المتابعون على السوشيال ميديا هو إعصار قمعي ضرب المدخل الشمالي لمدينة أبها، والذي تكون نتيجة الاضطرابات الجوية التي تضرب المنطقة وتؤثر عليها.

الظاهرة الجوية على المدخل الشمالي لمدينة #أبها، إعصار قمعي متوسط السرعة تكون نتيجة للحالة الجوية المؤثرة على المنطقة ولم ينتج عنه أضرار بناء على تقارير الجهات المعنية.

ندعو الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن مثل هذه الظواهر الجوية عند مشاهدتها.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/SkoeL7zYid — المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) April 28, 2024

وأضاف أن الإعصار القمعي لم يسبب أي أضرار وفق ما أوضحت الجهات المعنية، مطالبًا الموطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن مشاهدة وتصوير هذه الظواهر الجوية حفاظًا على سلامتهم.

حالة الطقس في السعودية

وكان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، قد رفع حالة الإنذار في عدد من المدن منها مكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والطائف إلى الإنذار الأحمر.

وفيما يخص حالة الطقس اليوم في المملكة السعودية، توقع مركز الأرصاد، استمرار حالة اضطراب الجو، إذ لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

تعليق الدراسة في عدد من المناطق بالسعودية

وقد أعلنت إدارات التعليم الابتدائي والمتوسط في المناطق المملكة تعليق الدراسة، بسبب اضطراب حالة الطقس وذلك في جدة، والمدينة المنورة، والمهد، ورابغ، وخيبر، والحناكية، وبدر، وخليص، العرضيات، أضم.

أما في الجامعات فقد أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز وفرعها برابغ، وجامعة أم القرى، وجامعة جدة وفروعها، وجامعة الطائف، وجامعة طيبة وفروعها، جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بجدة، الجامعة الإسلامية، الجامعة الإلكترونية بجدة، كلية بترجي الطبية، كلية جدة العالمية، والتدريب التقني بمكة، والتدريب التقني بجدة، والتدريب التقني بالطائف، تعليق الدراسة.