«المصري للشئون الخارجية»: العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تصعيد خطير

أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وما نتج عنها من سيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تعد تصعيدًا خطيرًا لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتشكل كذلك تهديدًا مباشرًا لحياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.

وزير الخارجية الأسبق يعلق على عملية رفح الفلسطينية

واعتبر وزير الخارجية الأسبق، أن إقدام جيش الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، يكشف خبث النوايا الإسرائيلية المتعلقة بفرص التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تؤكد استمرار حكومة نتنياهو في ضرب القرارات الدولية والقوانين الإنسانية عرض الحائط.

وتابع «العرابي»، في بيان له، أن تلك الخطوة الاستفزازية من قبل الاحتلال الإسرائيلي تأتي في وقت ارتفعت فيه فرص التوصل إلى هدنة بفضل جهود الوساطة التي تبذلها مصر بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل لا تريد وقف آلة حربها الشعواء على المدنيين العزل في قطاع غزة.

وأبرز «العرابي» أن السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني تعني قطع آخر شرايين الحياة بالنسبة للفلسطينيين في غزة، حيث يعد المعبر هو المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ودعا السفير محمد العرابي الأطراف الإقليمية والدولية إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على المضي قدمًا في المفاوضات ووقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق يقضي بتبادل الأسرى والسجناء.