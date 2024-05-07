«الأعلى للطرق الصوفية» يدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

أدان الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بشدة، الاقتحام العنيف الذي نفذته القوات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، معربا عن قلقه البالغ إزاء استمرار ارتكاب المذابح والجرائم في المناطق الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الأعمال العنيفة انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وتهديد للسلم والأمن في المنطقة.

استخدام القوة المفرطة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

وشدد «القصبي»، في بيان له، منذ قليل، على حق جميع الشعوب في الحياة بأمان وكرامة، مؤكدا أن استخدام القوة المفرطة والقتل غير المبرر للمدنيين يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدوانية، واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها.

وعبر الدكتور عبد الهادي القصبي، عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، قائلا: «نقف إلى جانبه في مواجهة هذه الانتهاكات والظلم الذي يتعرض له، كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى توحيد جهودها للتصدي لهذه الجرائم، ووضع حد للعنف والاحتلال».

ضرورة إحلال السلام العادل والدائم في المنطق

وحث «القصبي» في ختام تصريحاته، على ضرورة إحلال السلام العادل والدائم في المنطقة، مؤكدا أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابع: «يجب أن يتعاون المجتمع الدولي لدعم هذه العملية، وتوفير الظروف الملائمة لحل النزاع القائم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمان».