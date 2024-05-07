مراسل «إكسترا نيوز»: تأزم الوضع الإنساني في غزة جراء القصف الإسرائيلي

قال كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ المشهد الحالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، هو استمرار القصف الإسرائيلي، وأصوات الغارات متواصلة على مدار الساعة، موضحا أن العملية العسكرية للعدوان تمتد وتتركز من مناطق السيادة الحدودية الفلسطينية.

القصف الإسرائيلي يستهدف مخازن المساعدات الإنسانية

وتابع «رجب»، خلال تغطية حية للقناة: «المخازن الاستراتيجية الخاصة بالمساعدات الإنسانية في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، يستهدفها القصف الإسرائيلي، بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الآخر».

وأكد مراسل القناة: «كارثة إنسانية ترتبت على هذا العدوان، وهو ما تشير إليه بعض المنظمات الأممية، من أن منع دخول المساعدات وإغلاق المعبر في وجه المساعدات، ينتج عنه تأزم الوضع الإنساني في غزة، والأمم المتحدة حذرت من أن الوقود في غزة لا يكفي إلا ليوم واحد».