«كرامتي فوق كل شيء».. لماذا طلبت دعاء الخلع في شهر العسل؟

5 أشهر لم يكونوا كافيين لمعرفة الحقيقة التي اكتشفتها الفتاة العشرينية بعد أيام من زواجها، جعلتها تقضي شهر العسل بين أروقة المحاكم، تقف أمام القاضي وتطلب منه أن يطلقها رغمًا عن عائلتها، لتتحدي ظروفًا صعبةً وهي في سن صغير، وفقًا لحديثها مع «الوطن»، فما القشة التي قصمت ظهر الزيجة التي لم تدم سوى أيام قليلة؟.

زيجة للهرب من حضن الأب

في عام 2023 وبالتحديد في شهر فبراير، قابلت «دعاء. أ» 22 عامًا، زوجها الحالي في زفاف أحد اقربائها، وبعد إعجابه بها خطبها من والدها خلال خفل الزفاف، وبعد أن عادا من الحفل أخبرها والدها عن «العريس» بكلمات وصفتها «بالجارحة»، ووقعت في حيرة بين موافقتها والهرب من جحيم والدها أم الرفض والاستمرار في المنزل الذي لم يهدأ من الخلافات، وفق حديثها.

بعد يومين جاء الشاب لمنزل والدها، ورأت فيه رجل مختلف عن والدها حتي في الملامح فبدأ يشاورها عقلها بالموافقة، وبعد أن جلست معه قررت بالموافقة، لأنه أظهر لها التقوى والمحبة والاحترام، فضلًا دعمه للنساء حسب طبيعة عمله، فأعطت والدها إشارة بالموافقة، ولم ينتظر والدها اللقاء المقبل وقام بقراءة الفاتحة وحدد موعد الخطبة وكل شيء يخص الزواج، لأن الشاب كان ميسور الحال لدرجة كبيره حتى أنه كاد يتنازل عن معظم حقوقها.

«حسيت بحسرة أكبر من أي وقت عدى، وسألت نفسي لو أمي كانت موجودة يمكن كنت غيرت رأي، لكن مبقاش في وقت، لأن فرحي اتحدد بعد 5 أشهر»، مضيفةً أن أعمامها هم من تكفلوا بكل شيء لرغبة والدها بتكفل الشاب بكل شيء، لأنه لا يرغب في دفع قرش عليها، وقال لها: «أنتي هم وأنزاح»، وشعرت في ذلك الوقت أنها بلا سند، ودعت الله كثيرًا أن يجعل نصيبها من السعادة في تلك الزيجة.

أيام قليلة مرت على زواجها، لم تضحك فيها كثيرًا على الرغم من أنه لم يبخل عليها بشيء، لكن الأسوء من الأموال كان حدث وخلع الماسك من على وجهه، فقررت التأقلم حتي لا تعود لجحيم والدها، لكن ما حدث بعد أسبوع كان هو السبب الذي جعلها ترفض كل شيء، فمن العيش في الخلافات والعصبية والبُخل، أنتقلت لعالم التهديد، «حسيت إني عايشة في فيلم، وهو زعيم المافيا، وبدأت تظهر بنات في حياته وبقوا يهددوني بالرسايل والتليفونات، ولما واجهته عايرني بأهلي».

طلب من دعاء لقاضي محكمة الأسرة

كرامتي فوق كل شيء.. بهذه الجملة طلبت الزوجة في دعوى الخلع رقم 329، أن ينظر لها قاضي محكمة الأسرة بعين أب لابنته عاشت حياتها في وضع مؤسف، والقدر أوقعها في قبضة رجل لم يتقي الله، بسبب أفعاله المشينة التي ذكرتها، وأن الأموال لم تعوضها عن أي شيء طالبة التفريق بينهما.