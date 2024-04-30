بعد شهر من الزواج.. ذكريات «فيسبوك» تقود سحر إلى محكمة الأسرة

«قال يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال»، بذلك المثل عبّرت سحر ذات الـ26 عامًا، عن تجربة زواجها التي خاضتها قبل 3 أشهر، بعدما أدركت أن الزواج من رجل مستقر نفسيًا وماديًا، وهو الحل الذي سيجعلها تستقر في حياتها، على حد تعبيرها خلال حديثها مع «الوطن»، إذ تحولت حياتها لخلافات على أتفه التفاصيل، ليدلها «فيسبوك» إلى حقيقة ما تعيشه بعد شهر، فما القصة؟

دعوى خلع بسبب فيسبوك

انتهت «سحر. أ» من دراستها وبدأت في رحلة من طريقين، وهما البحث عن عمل وعن شريك حياتها، حتى تتخلص من تعليقات عائلتها عن تخطيها سن الزواج، وبعدما حصلت على عمل قابلت «حسين» الذي يعمل بجوارها في المكتب، ويتمتع بسمعة حسنة، ولاحظت خجلة خلال تعامله، فكانت تلك الطباع كافية لانجذابها له، وبدأ التقرب لها بحجة الصداقة في العمل، لكنه لم يستمر طويلًا لأنه فاجأها بطلب خطبتها، حسب حديثها.

مرّ الوقت سريعًا بعدما تقدم «حسين» لوالدها، واقتصر تقيم الزيجة على ما رأته خلال تعامله في العمل، وسؤال والدها عليه في المنطقة التي يسكن بها، وكانت فترة التعارف لم تدم 6 أشهر، قالت سحر: «زي أي بنت كنت مشغولة في تجهيز الشقة والفرح، وطول الفترة دي كان لابس ماسك لراجل تاني مظهرتش حقيقته غير بعد الجواز والعشرة».

مع بداية أيام الزواج بدأت سحر تشعر بأنها تعيش مع رجل غريب عنها، لكنها اعتقدت أنه بسبب الانتقال للعيش برفقة رجل جديد، يحمل طباع مختلفة عن والدها، وبدأت في التأقلم وتهوين أي مشكلة أو عقبة تقابلها من تصرفاته، وفي بعض الأحيان كانت تنشأ بعض المشكلات التي لا تطيق الصبر عليها، ومع الوقت بدأ في الشجار على أتفه الأسباب، حتى بات المنزل جحيمًا لا يطاق، حسب وصفها.

الثقة تتبدد

تقول «سحر»: «رغم كل الخلافات والخناقات، لكني ولا مرة شكيت فيه، بل كنت بخلق المبررات في كل موقف، لأني كنت مأمنة ليه، وكأنه الراجل الوحيد اللي في الدنيا، وكنت بحلف بيه وبأخلاقه، وكنت واثقة فيه وإن كل المشاكل دي بسبب إن الكيمياء بينا مختلفة ودوري إني أخليه إنسان أهدا وأفضل، وفي يوم كنا بنتفرج على صور الفرح عشان ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكني ظهرت قدامي الكارثة».

صور غير لائقة ظهرت أمامها في إعادة الذكريات على «فيسبوك»، كان التقطتها الزوج قبل سنوات، وبتتبع السيدة التي تظهر معه، عرفت علاقته بها وبزيجته منها في السر دون علم أحد، لكنها رفضت الوضع وطلبت الطلاق، وبتهديد حياتها وسمعتها قررت «سحر» أن الخروج من الزيجة بأقل الخسائر، فتوجهت إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع بعد شهر واحد من زواجها، بسبب خداعه لها، وحملت الدعوى رقم 1020 أحوال شخصية.