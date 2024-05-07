ابنة محسنة توفيق تحيي ذكرى وفاة والدتها: «أجمل ست في الدنيا»

أحيت عزة خليل، ابنة الفنانة القديرة الراحلة محسنة توفيق، ذكرى وفاة والدتها التي تحل غدًا الأربعاء، حيث رحلت في 6 مايو عام 2019، تاركة ميراثًا فنيًا كان ولا يزال علامة فارقة في تاريخ السينما والدراما، خاصة تجسيدها لشخصية «بهية» في فيلم «العصفور»، حيث تحوّلت إلى رمز للوطنية.

وكتبت عزة في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع «فيسبوك»، قائلة: «أمي كانت في نظري أجمل ست في الدنيا، وأنا صغيرة وأنا شابة كنت بستمتع جدا، أقعد أتفرج عليها وهي مجرد بتتكلم، كان حماسها، زعلها، فرحتها يبانوا علطول في عينيها، أمي عنيها صعب تتوصف، ولا تعرف لونها، لأنه كان بيتغير دايما في البحر وإحنا بنعوم سوا، وفي الغروب وإحنا بنتمشي».

وأَضافت ابنة الفنانة الكبيرة الراحلة: «في الفجر لما أكون بصحي وهي لسه مانامتش، أنا من حظي إن أمي كانت بتاخدنا معاها أي مكان وإحنا صغيرين وإحنا شباب شغل، أصحاب، سياسة، اختلفنا واتفقنا وتصافينا واتخانقنا بس هفضل طول عمري ممتنة لكل لحظة كنت معاها.. وحشتيني ووحشتني عيونك».