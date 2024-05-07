نقيب الصحفيين لـ قصواء الخلالي: إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في حق الفلسطنيين

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن التهديد الصهيوني بمجزرة على حدود مصر بمثابة اعتداء على الأمن القومي المصري، ولا بد من التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني.

وأضاف البلشي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة « cbc»، أنّ إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في حق الفلسطنيين، مشيرا إلى أنّنا تفاجأنا هذا الصباح باختراق جيش العدو لمعاهدة السلام، بعد اختراق رفح الفلسطينية ورفع العلم الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني، وهو بمثابة إعلان حرب من جانبهم، لأنه يمثل خرقا واضحا لمعاهدة السلام، ويجب أن تكون هناك وقفة واضحة.

وأوضح نقيب الصحفيين الخرق الحقيقي، تطور من عدوان على شعب شقيق إلى عدوان على الأمن القومي المصري، وأننا لسنا بحاجة إلى علاقات بين دولة بهذه الطريقة، لأنّ الأمر تطور بالوصول إلى الحدود المصرية، ونقابة الصحفيين طالبت بسلسلة إجراءات دبلوماسية منها إلغاء المعاهدة ووقف العلاقات مع من يعتدي على أمننا القومي، وهذه الإجراءات تكون قبل الخيارات العسكرية قائلا: «أدرك فداحة الحرب ولكن هناك محددات يجب الحفاظ عليها وعدم تخطيطها».