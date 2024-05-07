مراسلة «القاهرة الإخبارية»: انقسام إسرائيلي حول العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تل أبيب، إن هناك أصواتًا إسرائيلية تطالب بضرورة توسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وألا تكون بشكل تدريجي، بل إن هذه الأصوات اليمينية تقول إنه يجب أن يكون العمل العسكري في رفح الفلسطينية مشابها لما في خان يونس ووسط مدينة غزة.

العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنه في آخر التصريحات التحريضية، اعترض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش على إرسال إسرائيل وفدا إلى القاهرة للاطلاع على هذه المباحثات للوصول إلى صفقة تبادل، ويقول إن الرد الإسرائيلي يجب ألا يكون بهذا الشكل بل بتوسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

ولفتت إلى أن تصريح «سموتريش» تشابه مع تصريح وزيرة الاستيطان الإسرائيلية التي طالبت بتوسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وكذلك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي قال إنه يجب أن يكون هناك تدخل فوري عسكري أوسع في رفح الفلسطينية.

صفقة المحتجزين الإسرائيليين

وأشارت إلى أن هناك ضغطا آخر يمارسه الشارع الإسرائيلي والجبهة الداخلية، متمثلة في التظاهرات، ومن المتوقع أن يشهد اليوم تظاهرات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعطاء الضوء الأخضر للمصادقة على الصفقة.