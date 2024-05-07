فريد زهران: أفعال إسرائيل عواقبها وخيمة.. وتهدد الأمن القومي المصري

رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بعقد اجتماع مجلي الامن القومي المصري لمناقشة تطورات الوضع في فلسطين

فريد زهران يتهم اسرائيل بخرق بنود كامب ديفيد ويطالب السيسي بتقديم شكوى رسمية بما يحدث قرب حدودنا

قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الوضع في رفح الآن أصبح صعب ودقيق جدا، وعلى السلطات امصرية اتخاذ خطوات حاسمة إيذاء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف "زهران" في تصريحات خاصة ل"الوطن" أنه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يدعوا فورا لاجتماع مع مجلس الأمن القومي المصري، واجتماع طارئ للمجلس العسكري، وكذلك اجتماع مع رؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية وكل في مجال وحدوده؛ للتشاور بخصوص الوضع الراهن من ناحية، ويطلع الدوائر الثلاث على آخر المستجدات ويضعهم في الصورة.

وأشار، إلى ان هذه المشاورات سيتم من خلال إتخاذ السلطات المصرية موقف حاسم، مطالبا الرئيس بالاجتماع فورا مع مجلس الأمن وأن تكونوا هناك شكوى رسمية مصرية بالاعتداء الحاصل على الحدود المصرية، باعتباره خرق لاتفاقية كامب ديفيد، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤلية ذلك، وألا تتهاون مصر في حقوقها في هذا الصدد.

وأكد، أن ماتفعله إسرائيل سينتج عنه عواقب وخيمة، ما قد يجعل الإدارة المصرية للرد بالمثل للدفاع عن حدودها إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية، مضيفا أن الوضع الآن لايمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني فقط، أو الإبادة الجماعية له، بل أصبح تهديدا للأمن القومي المصري، ومصر من حقها الدفاع عن أمنها القومي.