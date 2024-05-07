أسامة كمال: إعادة إعمار غزة يحتاج لـ5 سنوات.. ونتنياهو فقد آخر «كارت»

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل لا يجب أن تقول كما كانت تصرح في السابق إن مصر هي التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تسيطر الآن على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأصبحت مسؤولة عن أي خلل في دخول المساعدات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف معبر رفح لمعبر كرم أبو سالم وأغلق وعطل المساعدات.

بايدن يعلن دعمه لإسرائيل

وأضاف «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد اليوم على استمرار دعمه لإسرائيل بكل الصور، موضحاً: «بايدن ليس ملاكاً.. والأمر لم يعد سراً، وهذا الكلام قيل مراراً، ونتنياهو فقد آخر كارت في يده».

وتابع: «رغم هذه التصريحات الأمريكية إلا أن هناك شكاوى من قبل إسرائيل ضد أمريكا رغم أنه تدعمها وتساندها».

وأشار «كمال» إلى أن كل طرف من أطراف الصراع يسعى لتحسين شروط الاتفاق لإظهار انتصار أمام شعبه على حساب شعب يتم تدميره وقتله وتشريده كل يوم، مشددًا على أن هناك جهدا كبيرا يُبذل من مصر وباقي الوسطاء لاستمرار المفاوضات وتقريب وجهات النظر، وقال «مطلوب جهد كبير لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس».

وأضاف أسامة كمال، أنه بعد انتهاء هذه الحرب ستبدأ مرحلة كبيرة من أجل إعمار غزة، والتي ستستمر لمدة من 3 لـ5 سنوات».