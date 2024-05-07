سليمان جودة: نتنياهو دخل رفح الفلسطينية خوفا من تهديدات وزيري المالية والأمن القومي

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن سيدة إسرائيلية وهي أم لأسرى لدى حماس لخصت المشهد في مقولة واحدة وهي أن حكومتهم لديها وزراء متعطشين للدماء، كلما خرجنا من الحرب يجرونا من جيد لها.

سموتريتش وبن غفير يزايدان على نتنياهو

وتابع «جودة» خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن وزير الأمن القومي بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يمثلان أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل، وهم أصحاب التصريحات الاستفزازية المستمرة ويزايدان على نتنياهو نفسه، ولهم تصرفات غير عقلانية وغير مسؤولة.

نتنياهو في قبضة الوزيرين

وأكد أن نتنياهو أصبح في قبضة الوزيرين، وحال انسحاب أي منهما تسقط الحكومة فورا؛ لذلك يتم تنفيذ جميع قراراتهم، فرئيس وزراء إسرائيل يعمل لإنقاذ نفسه من العدالة التي تنتظره وليس إنقاذ تل أبيب، وبن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو بدخول رفح الفلسطينية، ويهددانه بإسقاطه حال عدم تنفيذ قراراتهما.