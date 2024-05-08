عزت إبراهيم يكشف مصير الحراك الطلابي الأمريكي والخوف من صعود الشعبوية بأوروبا

رد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يتحول الحراك الطلابي الأمريكي لموجة عنف؟

وقال خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن مجتمع الطلاب أشاروا إلى أن بعض الفوضويين اندسوا وسط الطلبة، لرفع شعارات أكثر مما هو مطلوب وتوصيل رسالة عكسية، لإفساد المظاهرات.

ولفت إلى أن الشعار الشهير الذي يردده البعض «من النهر إلى البحر فلسطين حرة»، تفسره الجامعات اليهودية الموالية لإسرائيل على أنه معاد للسامية، بينما الحراك الطلابي يحاول عمل توزان ليستمر الضغط ويصل صوته للبيت الأبيض والكونجرس الأمريكي.

وأضاف: «الدوائر الغربية تعيش حاليا فترة التباس شديد في ظل الانتخابات الأمريكية والأوروبية القادمة، فهناك تخوف شديد للغاية من صعود الشعبوية في أوروبا، والجميع يتسائل الآن: هل ستترك القوى المعتدلة والوسطية في أوروبا الباب مفتوحا أمام القوى الشعبية أو التيار اليميني المتطرف، أم أن هذه القوى ستتدارك هذا الوضع وستعيد تقديم نفسها من جديد؟».

وتابع :«المؤشرات تقول إنه حدث تغييرا في دولة مثل إيطاليا، فقد استطاعت جورجا ملوني، رئيس وزراء إيطاليا، أن تقود تغييرا كبيرا في اتجاه اليمين المحافظ واليمين المتطرف، وبالتالي، تعتبر ملوني الآن هي الرمز للشعب الإيطالي».