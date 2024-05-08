المدينة الجامعية للأزهر تستقبل مرافقي المصابين في غزة

استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، ومحمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب؛ مجموعة من مرافقي جرحى غزة، ورسم البسمة على وجوههم.

تقديم الدعم للمصابين

وخلال الاستقبال، رحبت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالمرافقين، مع التأكيد على تقديم كل سبل الدعم لهم وللمصابين.

ووجه المرافقون الشكر والتقدير لمصر، وللأزهر الشريف؛ للدعم الدائم والمستمر في سبيل رفع المعاناة عن الجرحي ومرافقيهم والشعب الفلسطيني كله، في مواجهة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها قطاع غزة، منذ ما يقرب من ثمانية أشهر.