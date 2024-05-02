جامعة الأزهر: حققنا تقدما كبيرا في ربط البحث العلمي بسوق العمل

يشارك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، يرافقه الدكتور أحمد الشافعي، مسئول ملف التصنيف الدولي بمكتب التمييز الدولي بالجامعة، في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لمعامل التأثير العربي الذي تنظمه جامعة أبو ظبي على مدار 3 أيام تحت شعار: «النشر العلمي وتحديات الذكاء الاصطناعي»، انطلاقًا من النشاط العلمي الكبير والفاعل الذي تحرص عليه مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

التقدم العلمي الكبير

وصرح الدكتور محمود صديق، بأن التقدم العلمي الكبير الذي شهدته جامعة الأزهر على جميع المجالات العلمية وحرصها على ربط البحث العلمي بسوق العمل، أصبح محور ارتكاز للجامعة، يؤكد أنها ماضِية في طريقها الصحيح نحو الريادة والتقدم في مختلف التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية.

تصنيف التايمز

وأضاف صديق، أنه خلال تصنيف التايمز الأخير حصلت جامعة الأزهر على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، إضافة لتقدم جامعة الأزهر في تصنيفQS العالمي الأخير في سبعة مجالات علمية جديدة.

وأكد صديق، أن الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة يولي ملف النشر العلمي والذكاء الاصطناعي اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة؛ إيمانًا بأهمية هذا الملف الحيوي في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.