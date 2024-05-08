محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع ستالينجراد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ.

جاء ذلك تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة؛ بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف «جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد»، بالتنسيق مع حي المناخ.

أماكن انتظار للسيارات

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية، وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وأعمال رصف الطرق والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

رفع كفاءة منظومة الطرق

ووجّه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

من جانب آخر، أعلن محافظ بورسعيد، استمرار أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك، ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، بدايةً من شارع 23 ديسمبر وحتى شارع محمد سرحان، وذلك تماشيًا مع خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة وفقا للخطة الزمنية لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد وتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكافة أحياء المحافظة.