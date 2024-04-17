إزالة 18 حالة تعد على أراضي الدولة في حي المناخ ببورسعيد (صور)

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بقيادة العميد نعمان علي نعمان، شنت حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة c6 في نطاق الحي.

استرداد 18 قطعة أرض في منطقة الإشغالات

وأعلن محافظ بورسعيد، أن الحملة أسفرت عن استرداد 18 قطعة أرض بمنطقة الإشغالات المؤقتة التي تم التعدي عليها من قبل مخالفين، وإزالة التعديات والإشغالات عليها.

إعادة تخطيط المنطقة

وكان محافظ بورسعيد وجه بتطوير وإعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالمنطقة، وإعادة تنظيمها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كل الأصعدة.

يذكر أن محافظة بورسعيد مستمرة في حملات إزالة التعديات والمخالفات على ممتلكات الدولة في مختلف الأحياء، وإعادة استخدامها لصالح الدولة، وتحذير المتعديين من إقامة هذه المخالفات مرة أخرى، وضروره احترام سيادة القانون وممتلكات الدولة.