«مصر أكتوبر» يستنكر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

أشاد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب في الإسكندرية، ببيان وزارة الخارجية بشأن إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية والجانب الفلسطيني من معبر رفح أمس.

الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية

واستنكر حلمي في بيان، العملية العسكرية التي بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، في إصرار غريب ومستهجن من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي على مواصلة القتال، وذلك رغم موافقة حركة «حماس» على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تقدم به الوسطاء، والذي بذلت فيه مصر جهودا مضنية للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة.

الأطراف الدولية

وأكد المهندس أحمد حلمي، أنّ أي هجوم على رفح الفلسطينية سيؤثر على العالم برمته، مشيرا إلى أنّه يجب على إسرائيل الانسحاب من الجزء الذي سيطرت عليه في معبر رفح من الجانب الفلسطيني فورا، لافتا إلى أنّ مصر طالبت جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

وطالب نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، التجاوب مع الدعوات المصرية لوقف العنف والحرب فالتداعيات ستكون خطيرة وستؤدي لآثار أمنية وسياسية واقتصادية واسعة.

وتابع: «لابد من ضرورة بذل أقصى ما يمكن من جهود للتدخل فورا لوقف عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في الأراضي المحتلة».