برلماني: تحذيرات مصر من التصعيد في رفح الفلسطينية يعكس جهودها لإقرار الهدنة

قال النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان مصر إدانتها التامة للعمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، والدعوة إلى التهدئة وعدم التصعيد، يتزامن مع جهود هائلة تقوم بها لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة.

مصر تحذر من العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية

أشار النائب خالد مصطفى، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن تحذير مصر في بيان واضح عبر وزارة الخارجية من العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطينى من معبر رفح، واعتبار أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون اعتمادا أساسيا على المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة، يؤكد حرص مصر ودورها على التسوية والسلام وإقرار هدنة دائمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة مصر للجانب الإسرائيلى بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، يكشف جهود الدولة المصرية الهائلة عل مدار الساعة لوقف آلة الحرب بعد 7 أشهر من الدمار.

أهمية تدخل الأطراف المؤثرة

ولفت مصطفى، إلى مطالبة مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

واختتم بأن عدم اهتمام أطراف الأزمة بالآثار الفادحة، لعدم وقف الحرب على نحو مليون ونصف مليون فلسطيني مثار قلق شديد، لأن الأمور تتجه لجريمة حرب مرعبة في رفح الفلسطينية.