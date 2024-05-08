لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية: نرفض الوصاية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

تابعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن مخطط تولي شركة أمنية أمريكية إدارة ومراقبة معبر رفح البري؛ مؤكدة أنّها لن تقبل من أي جهة فرض أي من أشكال الوصاية على معبر رفح من الناحية الفلسطينية أو غيره، معتبرة ذلك شكلًا من أشكال الاحتلال.

تفاصيل لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية

واستكملت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، حديثها في بيان رسمي، قائلة إنّ أي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما يتم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية الجامعة العربية والدول العربية والإسلامية على رأسها مصر، إلى رفض أي مخططات أو محاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح.

وأثنت اللجنة على مصر، قائلة إنّها تمثل ثقلا على المستوى الدولي والإقليمي، داعية الأطراف كافة إلى رفض أي من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات، فإدارة الوضع الداخلي شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها.