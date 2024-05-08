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ضبط قضايا اتجار في العملة بـ12 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
11:48 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 12مليون جنيه. 

وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

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