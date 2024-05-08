«مجلس الوزراء»: الإعلام شريك أساسي في التوعية بمخاطر التغير المناخي

قالت الدكتورة نعايم زغلول، رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إن قضايا ومحاور المؤتمر الدولي لكلية الإعلام تناقش عددا من القضايا المهمة، وهو بمثابة ضرورة ملحة في ظل ما نشهده من تحديات عالمية ممثلة في قضايا التغيرات المناخية، مستعرضة فيديو يتناول آثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية من الزلازل والسيول والفيضانات في عدد من الدول المحيطة على مدار الـ5 سنوات الماضية.

وأضافت نعايم، خلال إلقاء كلمتها بالمؤتمر الدولي لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الاعلام يقع عليه دور مهم في التوعية بمخاطر التغييرات المناخية وهو شريك أساسي لتحقيق خطط الدولة والسعى للترويج وتوعية الرأى العام، فضلا عن أنه يمتلك القدرة الوصول لمختلف فئات المجتمع فى ظل تنوع المنصات الإلكترونية.

أكثر من 70% من القوى العاملة في العالم تواجه مخاطر مناخية

وأشارت إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 70% من القوى العاملة في العالم تواجه مخاطر مناخية بسبب التحديات البيئية، فضلا عن التأثيرات السلبية للمناخ التي أحدثت خسائر في النظم الزراعية والغذائية بسبب موجات الجفاف.