«العالمية للأرصاد»: آسيا أكثر مناطق العالم تضررا من التغيرات المناخية في 2023

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن آسيا كانت أكثر مناطق العالم تضررا من الكوارث المرتبطة بالمناخ، في العام الماضي، إذ تسببت الفيضانات والعواصف في قتل عدد كبير من المواطنين، بحسب ما جاء في تقرير نشرته «رويترز».

80 % من الكوارث مرتبط بالفيضانات والعواصف

وأوضحت المنظمة العالمية أنه جرى الإبلاغ عن 79 كارثة مرتبطة بأحداث الأرصاد الجوية المائية في آسيا في عام 2023، وكان أكثر من 80% منها مرتبطًا بالفيضانات والعواصف التي تسببت في وفاة أكثر من 2000 شخص.

أضرار كارثية في آسيا

وقالت سيليست ساولو، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «شهدت العديد من بلدان المنطقة العام الأكثر سخونة على الإطلاق في عام 2023، إلى جانب وابل من الظروف القاسية، من الجفاف وموجات الحر إلى الفيضانات والعواصف، لقد أدى تغير المناخ إلى تفاقم وتيرة وشدة مثل هذه الأحداث».

درجات الحرارة العالية في آسيا

وتشهد آسيا ارتفاعا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من المتوسط ​​العالمي، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وفي العام الماضي جرى تسجيل ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة من غرب سيبيريا إلى آسيا الوسطى، وكذلك من شرق الصين إلى اليابان.

وأبرز التقرير أيضًا أن معظم الأنهار الجليدية في منطقة الجبال العالية في آسيا فقدت كتلة كبيرة، بسبب درجات الحرارة المرتفعة القياسية، والظروف الجافة.