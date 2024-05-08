«البيئة»: تسليم المدفن الصحي الآمن بمركز سمسطا في بني سويف

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، لتعزيز تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، لرفع مستوى النظافة، والحد من تراكم المخلفات.

متابعة واستلام مشروعات البنية التحتية

وشاركت وزارة البيئة في التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة بني سويف، وهي اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كل الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.

العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل

وأوضحت وزيرة البيئة أن إنشاء هذا المدفن ضمن العقد الموقع بين وزارات (البيئة و التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع)، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

ونوهت بأن المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية 63 مليون جنيه، ويتضمن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح ومحاطة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.